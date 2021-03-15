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Teknoloji Güney Kore'den flaş ALTAY tankı açıklaması
Teknoloji

Güney Kore'den flaş ALTAY tankı açıklaması

ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın (AMT) motor ve transmisyonu için Güney Koreli Doosan Infracore Co. ve S&T Dynamics Co. şirketlerinin sözcüleri, BMC ile görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 14:06:00 -
Güney Kore'den flaş ALTAY tankı açıklaması

Kore medyasında çıkan haberlere göre; Türkiye’nin ilk yerli ve milli tank projesi olan ALTAY’ın seri üretimini üstlenen BMC, motor ve transmisyon konusunda rotayı Güney Kore’ye çevirdi ve iki şirketle anlaşmaya vardı.

Şirket temsilcilerinin Kore medyasına verdiği bilgiye göre; Güney Koreli Doosan Infracore Co. ve S&T Dynamics Co. şirketleri, ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın motor ve transmisyonunu BMC için üretecek. Üretimin birkaç yıl sürmesi öngörülüyor. Doosan Infracore Co. ve S&T Dynamics Co. şirketlerinin sözcüleri, BMC ile yapılan görüşmeler hakkında detaylı bilgi vermedi.

ALTAY tankı

ALTAY projesi kapsamında; üstün teknoloji ürünü silah sistemleriyle donatılmış, yüksek hareket ve beka kabiliyeti olan, uzun menzilli ve etkili ateş-darbe gücüne sahip, elektronik harekât kabiliyeti yüksek bir tankın yurt içinde tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretimi, atış kontrol ve komuta kontrol haberleşme bilgi sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi, zırh sistemlerinin teknoloji transferi ile yurt içinde geliştirilmesi hedeflenmiştir.

2008 yılında sözleşmesi imzalanan projenin ilk adımında 2 adet prototip üretilmiş olup testleri başarı ile tamamlanmıştır. 9 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC arasında imzalanan anlaşmaya binaen, önümüzdeki dönemde 250 adet ALTAY Tankının seri üretimi BMC tarafından gerçekleştirilecektir.

T0 denilen üretimin faaliyetleri için her şeyin hazır olduğu durumun akabinde 18 ay içerisinde ilk seri üretim ALTAY Tankı’nın, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi amaçlanmış ancak Almanya’nın motor ve transmisyon ambargosu sebebi ile T0 aşaması tamamlanamamıştır.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

KORELİLER VE JAPONLAR TÜRKLERE AKRABA SAYILILAR ÇÜNKÜ ORTA ASYANIN ALTAY IRKINDAN VE AİLESİNDEN GELİYORLAR YANİ BİR KAN BAĞIMIZ VARDIR BUNLARI ONLARDA BİLİYORLAR,,
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