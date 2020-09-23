Güney Kore'den çağrı: Sonsuza dek sona ermeli
Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kuruluna video konferans yoluyla katılan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore'deki savaşın sonsuza kadar ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kuruluna koronavirüs salgını nedeniyle video mesajla katılan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, uluslararası topluma, Kore Yarımadası'da kalıcı barışın sağlanması çağrısı yaptı.
Başkan Moon Jae-in, Kore Yarımadası'ndaki trajediyi ortadan kaldırmanın zamanının geldiğini ve savaşın sonsuza dek ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.
Kore'de sağlanacak olan barışın Kuzeydoğu Asya'ya barış getireceğini söyleyen Moon, bu savaşa son verilmesi gerektiğine inandığını söyledi.