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Aktüel

Güney Kore’deki yangında ölü sayısı 36’ya yükseldi

Güney Kore’de bir inşaat alanında çıkan yangında ölü sayısı 36’ya yükseldi.

2020-04-29 15:15:00 -
Güney Kore’deki yangında ölü sayısı 36’ya yükseldi

Güney Kore’de bir inşaat alanında çıkan yangında ölü sayısı 36’ya yükseldi.


Güney Kore’nin Icheon şehrinde bir inşaat alanında yangın çıktı. Çıkan yangında 36 işçi hayatını kaybetti. Yetkililerin, Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın itfaiye yetkililerine dayanarak açıkladığı ölü sayısını hala teyit etmeye çalıştıkları belirtildi. İlk bilgilere göre yangının işçiler yer altında çalışmalarını sürdürürken, kolayca tutuşabilen ve yalıtım işlerinde kullanılan üretanın kullanımı sırasında çıktığı, birden patlama meydana geldiği ve yangının hızla yayıldığı belirtildi. Yangın çıktığı esnada yaklaşık 80 işçinin orada olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

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