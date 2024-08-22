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Dünya Güney Kore'de yangın faciası: 6 ölü
Dünya

Güney Kore'de yangın faciası: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2024-08-22 19:55:00 -
Güney Kore'de yangın faciası: 6 ölü

Güney Kore'nin Bucheon kentinde otelde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'un batısındaki Bucheon kentinde bulunan 9 katlı otelin 8. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yetkililer, yangında 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İtfaiye yetkilileri, yangının kontrol altına alındığını ancak ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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