Güney Kore'de yangın faciası: 6 ölü
Güney Kore'nin Bucheon kentinde otelde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'un batısındaki Bucheon kentinde bulunan 9 katlı otelin 8. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yetkililer, yangında 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
İtfaiye yetkilileri, yangının kontrol altına alındığını ancak ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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