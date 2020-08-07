Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 17 kişi yaşamını yitirdi

DAKAR (AA) - Güney Kore'de 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 17 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.

Yonhap'ın haberine göre, İçişleri ve Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, bir haftadır süren şiddetli yağışların yol açtığı sellerde başta başkent Seul olmak üzere ülke genelinde en az 6 bin 162 binanın ciddi zarar gördüğü belirtildi.

En az 2 bin 500 kişinin evinden olmasına yol açan yağışların getirdiği sel ve toprak kaymalarında 17 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de kayboldu.

Ülke genelinde yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.