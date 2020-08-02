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Aktüel

Güney Kore'de şiddetli yağış: 5 ölü, 7 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:57:44 -
Güney Kore'de şiddetli yağış: 5 ölü, 7 kayıp

SEUL (AA) - Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle başta başkent Seul olmak üzere ülkedeki birçok bölgede heyelanlar meydana geldi, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Afette, 6 kişi yaralanırken 360 kişi de evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Aşırı yağışlar, sel ve heyelanlar nedeniyle bazı bölgelerde tren seferleri iptal edilirken yollar ise ulaşıma kapatıldı.

Afette kaybolan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Seul ve diğer bölgelerde yağışın pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.


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