Güney Kore'de savcılardan, eski Devlet Başkanı Chun için 18 ay hapis talebi

ANKARA (AA) - Güney Kore'de savcılar, 1980'de Gwangju kentinde ordu tarafından bastırılan demokrasi protestolarının mağdurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılaması süren eski Devlet Başkanı Chun Doo-hwan hakkında 18 ay hapis cezası talebinde bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Chun, davanın Gwangju'da görülen duruşmasına sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmazken, Savcılık makamı, 1980'de Gwangju'daki demokrasi yanlısı ayaklanma sırasında askeri helikopterlerden göstericilerin üzerine ateş açıldığını gözleriyle gördüğünü ileri süren aktivist rahip Cho Pius'a hakaret ettiği gerekçesiyle Chun hakkında 18 ay hapis cezası istedi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Tarihin acısını hatırlayan kişilerle alay etmek, ifade özgürlüğü olarak gerekçelendirilmemelidir. Sanığa hapis cezası vermek, tarihteki haksızlığın tekrarlanmaması adına toplumumuzun güç kazanması için bir basamak olacak." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Chun'un avukatı Jung Ju-gyo, basına yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı'nın, "şimdiye kadar toplanan kanıtlara dayanarak" hakkındaki suçlamalardan aklanacağından emin olduğunu söyledi.

Mahkeme, Chun'a ilişkin kararını 30 Kasım'da açıklayacak.

Chun'a protesto gösterilerinin mağdurlarına yönelik alçaltıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 2018'de hakaret davası açılmıştı.



- Chun, rahip Cho'yu "maske takan bir şeytan" olarak nitelendirmişti

Ülkeyi 1980-1988 arasında yöneten 89 yaşındaki Chun, 2017'de yayımlanan kitabında, 1980 yılında Gwangju'daki demokrasi yanlısı ayaklanma sırasında askeri helikopterlerden göstericilerin üzerine ateş açıldığını gözleriyle gördüğünü ileri süren aktivist rahip Cho Pius'un yalan söylediğini iddia ederek, Cho'yu "maske takan bir şeytan" olarak nitelendirmişti.



Gwangju Bölge Mahkemesi, aynı yıl, kitapta 1980'de Gwangju'da dönemin askeri cuntasına karşı yapılan demokrasi protestoları sırasında yaşananlara dair "çarpıtılmış anlatımlar" olduğu gerekçesiyle, kitabın dağıtımını yasaklamıştı.



Ordunun sert müdahalesiyle bastırılan gösterilerde hayatını kaybedenlerin ailelerinin şikayetini kabul eden mahkeme, şikayete konu olan kısımlar çıkarılana kadar kitabın dağıtımına yasak getirildiğini açıklamıştı.



Ülkeyi 1960'lı ve 1970'li yıllarda yöneten diktatör Park Chung-hee'nin ölümünün ardından General Chun Doo-hwan askeri darbeyle iktidara gelmiş, Gwangju'da demokrasi talebiyle düzenlenen kitle gösterisine müdahale edilmişti. Olaylar sırasında askeri helikopterlerden göstericilere ateş açılmış, müdahalede 200'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 800'e yakın kişi yaralanmıştı.



General Chun, 1996'da vatana ihanet ve diğer suçlardan mahkum edilmiş, 1997 yılında affedilmişti. Chun, 2017'de yayımladığı anılarında askerlere, göstericilere ateş emri verdiği suçlamasını reddetmişti.







