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Güney Kore'de savaşta istismara uğrayan kadınlar için anma töreni

İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Güney Koreli kadınlar için anma töreni düzenlendi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:07
Güney Kore'de savaşta istismara uğrayan kadınlar için anma töreni

SEUL (AA) - Güney Kore'nin başkenti Seul'de, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlar için anma töreni yapıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul'de bulunan Kim Koo Müzesi ve Kütüphanesinde aralarında istismar edilen kadınların da bulunduğu yaklaşık 300 kişinin katılımıyla İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlar anıldı.

Törene katılan Cinsiyet Eşitliği Bakanı Jin Sun-mee, hükümetin konuyu bir "kadın hakları meselesi" haline getirmek için çalışacağını kaydetti.

Söz konusu tören, Güney Kore'nin 14 Ağustos'u geçen yıl "Köle Kadınlar Uluslararası Anma Günü" olarak ilan etmesinden sonra ikinci kez organize edildi.

Japonya'nın ise törene tepki göstereceği öngörülüyor.

Güney Kore, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlara tazminat ödenmesiyle ilgili 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde kurulan ve Japonya tarafından finanse edilen vakfı geçen ay feshetmişti.

- İstismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

- Güney Koreli kadınlar tazminat yerine özür dilenmesini istemişti

Anlaşmada istismar mağduru kadınlar ve hayattaki aile fertlerine yaklaşık 9 milyon dolarlık yardım fonunun ödenmesi öngörülse de Güney Koreli kadınlar, 2016'da tazminat almayı reddederek Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin kendilerinden yüz yüze özür dilemesini istemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal açıdan kabul edilemez bulduğunu savunarak, konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.

Moon, selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü özür dilemiş ve Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan "siyasi bir anlaşma" olarak nitelendirmişti.

Araştırmacılar, ABD-Çin güçlerinin Tengchong'u Japonya'dan aldığı sırada kentte 70-80 kadar köle olarak kullanılan kadın olduğunu belirtiyor. Bunların 23'ü Müttefik Kuvvetlerince esir olarak alınırken, gerisinin Japon askerlerince öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:07
  1. Güney KORE
  2. istismara uğrayan kadınlar

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