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Dünya Güney Kore’de milletvekiline sokakta korkunç saldırı: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Dünya

Güney Kore’de milletvekiline sokakta korkunç saldırı: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 08:04:00 -
Güney Kore’de milletvekiline sokakta korkunç saldırı: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Güney Kore’de iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin milletvekili Bae Hyun-jin'e, sokakta bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirdi. Başına taşla vurulan milletvekili kanlar içinde kadı.

Güney Kore’de yine bir siyasetçi saldırıya uğradı. Başkent Seul’deki Gangnam bölgesinde kimliği belirsiz bir kişi, iktidardaki Halkın Gücü Partisi milletvekili Bae Hyun-jin’e taşla saldırdı.

SALDIRGAN 15 YAŞINDA

Bae'nin ekibi tarafından yapılan açıklamada, şahsın saldırıdan önce milletvekiline yaklaşıp "Sen milletvekili Bae Hyun-jin misin?" diye sorduğu ve yumruk büyüklüğünde bir taşla kafasının arkasına vurduğu belirtildi.

Saldırı nedeniyle başından kanlar akan milletvekilinin hastaneye kaldırıldığı, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı ifade edildi. Bae’nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Saldırganın polise verdiği ifadede 15 yaşında olduğunu söylediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ"

Parti Sözcüsü Jung Hee-yong yaptığı açıklamada saldırıdan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, "Suçlu hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz" dedi.
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MUHALEFET LİDERİ BIÇAKLANMIŞTI

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, 2 Ocak'ta Busan kentine gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada boynundan bıçaklanmıştı. Lee'nin başkan olmasını engellemek için saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten 67 yaşındaki şahıs, mahkeme kararıyla tutuklanmıştı. Lee, 10 Ocak’ta ameliyat olduğu Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'nden taburcu olmuştu.

Milletvekiline uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Lee, "Hiçbir siyasi terör eylemi hafife alınmamalı. Bu olaylara kapsamlı ve kararlı bir şekilde karşılık vermeliyiz" dedi.

 

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