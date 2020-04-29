Güney Kore’de korkunç yangın! Kaçacak vakit bulamadılar

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir antrepo şantiyesinde çıkan yangın sonucu 25 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Üretan maddesi patladı

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir lojistik deposunun şantiyesinde yerel saatle 13.30'da üretan adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu çıkan yangında 25 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaçacak vakit bulamadılar

Patlamanın ardından çıkan yangında, 25 işçinin hayatını kaybettiğini, en az 7 işçinin yaralandığını aktaran yetkiler, yangının hızla yayıldığı için işçilerin kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

“Son işçiye kadar mücadele sürecek”

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, son personel kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verirken "Ölü ve yaralı insanların durumu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum." açıklamalarını yaptı.