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Aktüel Güney Kore'de ilk kez ölüm sayısı doğum sayısını geçti
Aktüel

Güney Kore'de ilk kez ölüm sayısı doğum sayısını geçti

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:52:12 -
Güney Kore'de ilk kez ölüm sayısı doğum sayısını geçti

ANKARA (AA) - Güney Kore'de 2020'de ilk kez ölüm sayısı, doğum sayısını geçti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020'de 275 bin 800 bebeğin dünyaya geldiği ve 307 bin 764 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede 2020'deki doğum oranının 2019'a göre yüzde 10,65 düştüğü belirtilen açıklamada, ölüm oranının 2019'a göre yüzde 3,1 arttığı kaydedildi.

Açıklamada, "Doğum oranındaki düşüş nedeniyle hükümet, ilgili politikalarda temel değişikliklere gidecek." ifadesine yer verildi.

- Doğum oranlarını artırmaya yönelik teşvik açıklanmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in, düşük doğum oranlarını artırmaya yönelik, nakit desteği de dahil bir dizi teşvik açıklamıştı.

Ülkede 2022'den itibaren her doğan çocuk için tek seferlik olmak üzere 2 milyon won (yaklaşık 1850 dolar) ve çocuk 1 yaşına gelene kadar her ay ailelere 300 bin wonluk (277 dolar) yardım yapılacak.

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