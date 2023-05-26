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Sosyal Medya Güney Kore'de havadayken kapısı açılan yolcu uçağı güvenli iniş yaptı
Sosyal Medya

Güney Kore'de havadayken kapısı açılan yolcu uçağı güvenli iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 12:01:00 - 2023-05-26 12:14:39

Güney Kore’de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açan bir yolcu, inişin güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Güney Kore’de Jeju Adası'ndan havalanan Asiana Havayolları'na ait yolcu uçağında bir kişi, inişe yakın bir sırada acil çıkış kapısını açtı. Uçağın kapısı açık şekilde Daegu Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 194 yolcunun bulunduğu uçaktaki bazı yolcuların solunum problemi yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Güney Kore resmi haber ajansı, 30’lu yaşlardaki erkek yolcunun uçağın iniş yapmasının ardından polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Hava yolu şirketi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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