Güney Kore'de binlerce kişiden Kovid-19'a rağmen Devlet Başkanı Moon karşıtı protesto

SEUL (AA) - Güney Kore’nin başkenti Seul'de binlerce kişi artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in karşıtı protesto düzenledi.

Yetkililerin evde kal çağrısına uymayan ve yağmura rağmen Kore bayrağı taşıyan ve yüzlerinde maske bulunan göstericiler, Moon Jae-in’i Kuzey Kore’ye "yalakalık yapma", yolsuzluk, politik başarısızlık ve "seçim sahtekarlığı" dolayısıyla istifaya davet etti.

Japon sömürgeciliğinin son bulduğu "15 Ağustos Kore Kurtuluş Günü"nün yıl dönümünde düzenlenen gösteri, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede hükümetin Kovid-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamasının ardından geldi.



Son aylarda hükümet karşıtı protestolara liderliğiyle ve Moon’a karşı eleştirileriyle tanınan, ülkenin kuzeyinde çok sayıda vakayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir kilisenin aşırı muhafazakar rahibi Jun Kwang-hun da gösteriye katılanlar arasındaydı.

Jun, burada yaptığı açıklamada, ülkeyi "suçlu" Moon'dan geri almak için bugün bir araya geldiklerini söyledi.

- Bazı protestocular gözaltına alındı

Gösterileri takip etmesi amacıyla 6 bin polis görevlendirilirken, gösterilerde çıkan arbedede gözaltına alınanlar oldu.

Seul Belediyesi yetkilileri, muhafazakar aktivistler ve Hristiyan gruplarca Kore Kurtuluş Günü’nde düzenlenmek istenen gösterileri engellemek için bazı girişimlerde bulunmuş, bir mahkeme ise sivil özgürlükleri gerekçe göstererek söz konusu eylemlere izin vermişti.

- Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılacak

Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede Kovid-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Kapalı mekanlarda toplu aktivitelerde insan sayısı 50, dışarıda yapılan aktivitelerde ise 100’ü geçemeyecek.

Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.

Güney Kore'de son 24 saatte 11’i yurt dışı kaynaklı 166 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu, son 5 ayda bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olmuştu.



Toplam vaka sayısının 15 bin 39’a çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 901 kişi iyileşti.



- Seul'de duraklara cam kabinler yerleştiriliyor

Kovid-19'la mücadelede yeni önlemlerin geliştirildiği Güney Kore'de otobüs duraklarına cam kabinler yerleştirildi.

Ateşölçer kapıların bulunduğu kabin girişlerinde kapılar ateşi 37,5 derecenin altındaki kişilere açılıyor ve içerideki hava sık sık temizleniyor.

Söz konusu duraklara virüsleri öldüren ultraviyole dezenfektan lambaları da konuldu.