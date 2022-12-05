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Dünya Güney Kore: Kuzey Kore, sınıra 130 top mermisi ateşledi
Dünya

Güney Kore: Kuzey Kore, sınıra 130 top mermisi ateşledi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Korelerarası sınıra yüzlerce top mermisi ateşlediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:52:00 -
Güney Kore: Kuzey Kore, sınıra 130 top mermisi ateşledi

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ortak sınır yakınlarında düzenlediği son askeri tatbikatta doğu ve batı kıyılarında denize yaklaşık 130 top mermisi atıldığı bildirildi.

Mermilerden bazıları, Seul'ün gerilimi azaltmak için tasarladığı, deniz sınırına yakın bir tampon bölgeye indi .

Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ordusunun ateş açılmasıyla ilgili olarak Kuzey'e çok sayıda uyarı mesajı gönderdiği belirtildi.

Kuzey Kore, topçu ateşi hakkında açıklama yapmadı, ancak füze fırlatma ve savaş uçakları ile topçu birlikleri tarafından yapılan tatbikatlar da dahil olmak üzere artan sayıda askeri faaliyetler yürütüyor.

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