Güney Kore-Kuzey Kore sınır hattında tanklar harekete geçti

Kuzey Kore - Güney kore sınırının sıfır noktasındaki askeri hareketlilik sürerken ABD'nin iki bakanını taşıyan uçaklar peş peşe indi, bir füzenin ateşlenmesinden ciddi şekilde korkuluyor. Saniye saniye izlenen hareketlilik, 'savaş provası' olarak tanımlanıyor.

'Savaş yürüyüşü' ve 'bela arama' tehditlerinin ardından uluslararası haber ajansları bu sabah olay yaratan fotoğrafları tüm dünyaya servis etti, yeryüzü tankların yürüdüğü sınıra kilitlendi.

20 Ocak'ta işbaşına geçen ABD'nin yeni yönetiminde Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, ilk yurt dışı ziyaretlerini Asya-Pasifik hattına düzenliyor.

Japonya'daki temasların ardından Güney Kore'ye geçen Blinken ve Austin'i taşıyan uçaklar, Çarşamba günü erken saatlerde Pyeongtaek'teki Osan Hava Üssü'ne arka arkaya iniş yaptı.

ABD'li bakanların uçakları piste teker koyarken, Güney Kore-Kuzey Kore sınırında ise askeri hareketlilik vardı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, sınırın sıfır noktasındaki Paju'dan fotoğraflar geçti.

Dokuz gün devam edecek

Dokuz gün sürecek tatbikat sırasında Güney Kore'ye gelen ABD'li bakanların gündeminde ise, bir numaralı konu Kuzey Kore'nin nükleer programı. ABD'nin yeni lideri Biden, henüz Kuzey Kore politikasını açıklamış değil.

Sınırdaki geleneksel ABD-Güney Kore tatbikatı Kuzey Kore'yi çılgına çevirdi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, resmi medya üzerinden Washington'a tehditler savurdu.

ABD lideri Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde konuşan Kim Yo-jong, sınırdaki Güney Kore-ABD tatbikatına ateş püskürüp Washington'a 'bela çıkartmama' uyarısında bulundu.

Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.

Kız kardeş Kim, işgal hazırlıkları olarak gördükleri ortak tatbikatlara karşı ülkesinin tavrını tekrarladı ve "GüneyKore yine 'Savaş yürüyüşünü, 'Kriz yürüyüşünü' seçti" ifadelerini kullandı. Kim Yo-jong, Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi ve kardeşler arasında yakın ve güçlü bir müttefik olarak görülen tek isim.

Reuters haber ajansı, tatbikatın Kuzey Kore tarafından yakından izlendiğini, Pyongyang yönetiminin söz konusu gövde gösterisini 'savaş provası' olarak tanımladığını bildiriyor.

AP'ye göre, bazı uzmanlar tatbikata öfkelenecek Kim'in yeni füze testleri yapabileceğini tahmin ediyor. Kuzey Kore'nin çılgın lideri, önceki yıllarda benzer hamlelere girişmişti.