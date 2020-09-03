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Aktüel Güney Kore, Kovid-19 tedbirlerinin süresini uzatmayı planlıyor
Aktüel

Güney Kore, Kovid-19 tedbirlerinin süresini uzatmayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:23:48 -
Güney Kore, Kovid-19 tedbirlerinin süresini uzatmayı planlıyor

ANKARA (AA) - Güney Kore'de, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışın ardından son iki haftadır uygulamaya konulan tedbirlerin süresinin uzatılmasının planlandığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kore Hastalık Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Kwon Joon-wook, yaptığı açıklamada, pazar günü ilan edilen sıkılaştırılmış tedbirlerin sonucuna bakarak tedbirlerin uzatılıp uzatılmayacağına karar verileceğini belirtti.

Seul yönetimi, günlük vaka sayısının 14 Ağustos'ta yeniden üç haneli rakamlara çıkmasının ardından 16 Ağustos'ta yeni vakaların yoğunlaştığı başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde arttırılmış, 2. seviye sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanması kararı almış, bir hafta sonra ise tedbirler tüm ülkeye genişletilmişti.

Tedbirler kapsamında ülkede restoranlar ve fırınlar akşam 21.00'e kadar hizmet sağlarken, 21.00 ve 05.00 arası yalnızca elden veya eve teslimata izin veriliyor.

Kafeler ve kahve zincirleri, çalışma saatlerine bakılmaksızın yalnızca elden veya eve teslimat yapabiliyor.

Eğlence merkezleri, spor salonları, kütüphaneler, galeriler ve müzeler kapanırken, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısı 50'yi, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçmesi yasaklanıyor.

- Son 24 saatte 195 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7'si yurt dışı irtibatlı 195 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 20 bin 644'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 15 bin 529 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 329'a yükseldi.

Yeni vakaların çoğu Gyeonggi eyaleti ve başkent Seul'de kaydedildi.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

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