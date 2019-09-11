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Güney Kore Japonya'nın imparatorluk dönemi bayrağının Olimpiyatlar'da kullanılmasını istemiyor

Güney Kore Spor Bakanlığı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'a mektup yazarak Japonya'nın imparatorluk dönemine ait "Yükselen Güneş Bayrağı"nın Tokyo Olimpiyatları'nda sergilenmesinin yasaklanmasını talep etti- Mektupta, Avrupa halkları için Nazilerin gamalı haç sembolü ne anlama geliyorsa Japon militarizminin ve emperyalizminin sembolü olarak görülen Yükselen Güneş Bayrağı'nın Güney Kore ve diğer Asya ülkeleri için aynı anlama geldiği, benzer şeyleri çağrıştırdığı vurgulandı

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:28
Güney Kore Japonya'nın imparatorluk dönemi bayrağının Olimpiyatlar'da kullanılmasını istemiyor

ANKARA (AA) - Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk döneminde kullanılan "Yükselen Güneş Bayrağı"nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesinin önlenmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Spor Bakanlığı, IOC Başkanı Thomas Bach'a gönderdiği mektupta, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, Yükselen Güneş Bayrağı'nı müsabakalarda kullanmaya yönelik tutumunun kaygılara yol açtığını belirterek bayrağın teşhir edilmesinin yasaklanmasını talep etti.

Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mektupta Japonya'nın Asya'da yayılmacı siyaset izlediği, 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar geçen dönemde kullanılan bayrağın, Japon militarizminin ve emperyalizminin bir sembolü olduğu ve bugün de aşırı sağcı gruplar tarafından yabancı düşmanı gösterilerde kullanıldığına dikkat çekildiğini kaydetti.

IOC'nin Olimpiyat Şartnamesi'nde "Olimpiyat mekanlarında, müsabaka merkezleri ve diğer alanlarda hiçbir siyasi, dini ve ırkçı propagandaya izin verilemez." hükmünün yer aldığına işaret eden Güney Koreli yetkililer, bayrağın Olimpiyatlar'da kullanılmasının önlenmesi için adım atılmasını istedi.

Mektupta, "Yükselen Güneş Bayrağı'nın Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesi, Olimpiyat ruhuna ve dünya barışını ve insanlığa yönelik sevgiyi teşvik etme amacına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

- "Avrupalılar için gamalı haç neyse Asyalılar için de bu bayrak o"

Mektupta, Avrupa halkları için Nazilerin gamalı haç sembolü ne anlama geliyorsa, Yükselen Güneş Bayrağı'nın Güney Kore ve diğer Asya ülkeleri için aynı anlama geldiği, benzer şeyleri çağrıştırdığı vurgulandı.

Daha önce Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), söz konusu bayrağın futbol müsabakalarında kullanılmasını yasaklamıştı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:28
  1. Güney KORE
  2. Japonya
  3. Tokyo Olimpiyatları
  4. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
  5. Yükselen Güneş Bayrağı

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