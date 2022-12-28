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Dünya Güney Kore Devlet Başkanı, Savunma Bakanı'nı böyle azarladı!
Dünya

Güney Kore Devlet Başkanı, Savunma Bakanı'nı böyle azarladı!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ordunun Güney Kore hava sahasına giren Kuzey Kore’ye ait beş insansız hava aracına (İHA) karşı başarısız operasyonu nedeniyle Savunma Bakanı Lee Jong-sup’u azarladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:20:00 - 2022-12-28 14:24:35
Güney Kore Devlet Başkanı, Savunma Bakanı'nı böyle azarladı!

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap’a göre, Devlet Başkanı dün sabah Savunma Bakanı ile bir araya geldi ve Kuzey Kore’nin Güney Kore hava sahasını ihlal etmesine ordunun tepkisi hakkında bilgi aldı.

İHA’lardan biri Seul’ün kuzey bölgelerinin üzerinden geçerek iki ülkeyi ayıran askeri sınır çizgisini aştı, ancak Güney Kore ordusu onu düşürmeyi başaramadı.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol toplantı sırasında, Savunma Bakanı’na hitaben şunları söyledi:

“Kuzey Kore’nin İHA saldırılarına karşı nasıl hazırlık yapılmaz? Geçmişte buna benzer birçok olay oldu, peki şimdiye kadar ne yaptınız? Bana uygun bir eğitim olmadığını ve hiçbir şey yapmadığını mı söylüyorsun?”

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