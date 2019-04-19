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Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Özbekistan'a resmi ziyaret

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ortak basın toplantısında Özbekistan ile ilişkilerin özel stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini belirtti.

19 Nisan 2019 Cuma 15:42
Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Özbekistan'a resmi ziyaret

Moon, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Güney Kore'nin güvenilir ve öncelikli ortak olduğunu belirterek, Moon'un ziyaretinin iki ülke ilişkilerine yeni ivme kazandıracağını söyledi.

Mirziyoyev, geçen sene iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını, ülkede halihazırda 600'den fazla Güney Koreli şirketin faaliyet gösterdiğini anımsatarak, Özbekistan'daki Güney Kore yatırımlarının 7 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Ülkesinin Güney Kore ile enerji, petrol, doğal gaz, kimya, madencilik, ulaşım ve lojistik alanlarındaki iş birliğini daha da geliştirmek, elektronik, tekstil, altyapı, gıda ve makine sanayi alanlarının geliştirilmesi için ortak projeleri hayata geçirmek istediğini dile getiren Mirziyoyev, Güney Koreli işletmelere yatırımları artırmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da tarihi İpek Yolu'nun merkezindeki Özbekistan'ın kadim ve zengin bir tarihe sahip olduğuna işaret ederek, ülkenin kalkınmanın yeni dönemine girdiğini söyledi.

Ziyaretin önemine değinen Moon, "Bugün, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri özel bir stratejik ortaklık düzeyine yükselttik." dedi.

Ayrıca Moon, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ülkesine davet etti.

Moon ve Mirziyoyev, Özbekistan-Güney Kore Arasında Özel Stratejik Ortaklık Deklarasyonu'nu imzadı.

İki lider, çifte vergilendirmenin kaldırılması, yatırımların teşviki ve korunması, sağlık, eğitim, tarım, savunma teknolojilerinin güvenliğinin sağlanması, uzay araştırmaları, bilim ve teknoloji alanlarında çeşitli iş birliği anlaşmalarına imza attı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:42
  1. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
  2. Özbekistan
  3. Taşkent
  4. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  5. Güney Kore
  6. Özel Stratejik Ortaklık Deklarasyonu
  7. İpek Yolu

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