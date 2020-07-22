Güney Kıbrıs'tan küstah 'Navtex' çıkışı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Yardımcısı Panayiotis Sentonas, Rum lider Nikos Anastasiadis'in perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini belirterek, "Türkiye'nin ihlal provokasyonlarını ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, enerji ve ikili ilişkiler ile ilgili konuları ele alınacağız" açıklamasında.

Sentonas, Türkiye’nin ilan ettiği Navtex’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Yunan hükümeti ile istişareler yapıyoruz, ancak Avrupalı ortaklarımızla da temaslar kurduk” ifadesini kullandı.