Güney Kıbrıs'tan küstah açıklama

Kıbrıs Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi küstah bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, meşru haklarını kullanan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bugün başlayan ve 14 Eylül tarihine kadar sürecek olan atış tatbikatının yasa dışı olduğu ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği iddialarında bulunuldu.

Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı'nın sitesinden yayımlanan açıklamada ise tatbikat bildirisinin yapıldığı NAVTEX ilanının ‘yasa dışı olduğu ve uluslararası hukuku, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü, ve deniz güvenlik önlemlerini ihlal ettiği’ ileri sürüldü.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre; Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, bugünden başlayarak 20 Eylül tarihine kadar ülkenin Ulusal Muhafızları ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması Özel Kuvvetleri’nin katılımı ile ortak bir tatbikat düzenleyeceklerini haber verdi.

Öte yandan; küstah açıklamanın ABD Başkanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs ziyaretinin öncesinde yapıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye NAVTEX ilan etti

Dün Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlayarak 12-14 Eylül tarihleri arası atış eğitimi gerçekleştirileceğini duyurmuştu.