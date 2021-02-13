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Dünya Güney Kıbrıs'ta sokaklar karıştı! Rumlar polisle çatıştı
Dünya

Güney Kıbrıs'ta sokaklar karıştı! Rumlar polisle çatıştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yolsuzluklar ve Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerden bunalan Rumlar sokaklara indi, polisle çatıştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:36:00 -
Güney Kıbrıs'ta sokaklar karıştı! Rumlar polisle çatıştı

Öğlen saatlerinde Güney Lefkoşa’da toplanan göstericiler Rum Lider Nikos Anastasiadis aleyhinde sloganlar attı.

"Artık yeter, dayanamıyoruz!" sloganları atan eylemciler, Anastasiadis hükümetini “yalan söylemekle” suçladı.

Rum Liderin adının karıştığı “Altın Pasaport” ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği Yorgacis Raporu’nun ardından bir de sıkı ekonomik tedbirler gelince Kıbrıslı Rumlar patlama noktasına geldi.

Polisten sert müdahale

Eylemcilere orantısız güç kullanan Rum Polisi TOMA’larla protestoculara tazyikli su sıktı.

Zaman zamanda göz yaşartıcı gaz bombası atan güvenlik güçleri eylemcileri coplarla dövdü, yerlerde sürükledi ve gözaltına aldı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta yürürlükte olan epidemiyolojik tedbirler nedeniyle toplu toplantıların yasak olması nedeniyle polisin Cuma gününden bu yana tüm vatandaşların dikkatini çeken bir açıklama yaptığı hatırlatıldı.

Altın pasaport skandalı

2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor. Rum yönetimi 2014’te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Kıbrıslı Rumlar, 2014’ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı. Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğu’dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor. 

 

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