  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güney Kıbrıs, Türk uçağının uçuşuna izin vermedi! Skandal adım
Dünya

Güney Kıbrıs, Türk uçağının uçuşuna izin vermedi! Skandal adım

Rum tarafı ile oynanan hentbol müsabakasını 35-28 kazanan Milli Takımda koronavirüs testi pozitif çıkan Alperen Arabacı'ya ülkede skandal bir muamele yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 18:38:00 - 2022-01-22 18:48:27
Güney Kıbrıs, Türk uçağının uçuşuna izin vermedi! Skandal adım

Rum Yönetimi, Hentbol A Milli Takımımızda Covid-19 testi pozitif çıkan Alperen Arabacı'yı Türkiye'ye getirecek ambulans uçağa skandal bir kararla uçuş izni vermedi.

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplarına çıkma maçında Erkek Milli Takımımız Güney Kıbrıs Rum kesimi ile eşleşti. Türkiye'deki ilk müsabakayı takımımız 35-28 kazanmıştı.

Testi pozitif çıktı

Bu maçın rövanşı için Rum tarafına giden milli takımımızda forma giyen sporcumuz Alperen Arabacı'ya yapılan test sonucu Covid pozitif çıktı ve oyuncu karantinaya alındı.

Rumlar uçuşa izin vermedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı da hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'nın girişimleri ile milli hentbolcumuzu ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmek istedi. Fakat bakanlıkların bu girişimi skandal bir tavır takınan Rum kesiminin uçuş izni vermemesi ile engellendi.

Türkiye'nin mücadele içerisinde bulunduğu Terör örgütlerine ofis açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin milli sporcumuzun sağlığı konusunda sergilediği tavır büyük tepkiyle karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay