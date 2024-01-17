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Dünya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savaşa mı hazırlanıyor? Son karar şaşırttı
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savaşa mı hazırlanıyor? Son karar şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 00:32:00 -
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savaşa mı hazırlanıyor? Son karar şaşırttı

Sığınak sayısını yükseltmek için harekete geçen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) nüfusun yüzde 70'ine hizmet verecek şekilde plan yapıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ülkedeki mevcut sığınakların sayısını, nüfusun yüzde 70'ine hizmet verecek şekilde arttıracak.

Simerini Gazetesi'nde yer alan habere göre, GKRY İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 200 kadar olan sığınakların, kritik durumlarda halen nüfusun yüzde 30'una hizmet verecek kapasitede olduğunu belirtti.

Yoannu, ülke nüfusunun yüzde 70'ini alacak kapasitede sığınaklar oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sığınakların inşasında, KKTC ile GKRY arasındaki Yeşil Hat'a yakın bölgelere, herhangi bir savaşta hedef olacak kritik altyapı tesislerine ve kırsal kesime öncelik verileceğini ifade eden Yoannu, bakanlığın, kiliselerin ve devlet dairelerinin bodrum katlarının "korunma bölgesi" olarak belirlenebilmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

Bir milyona yakın nüfusa sahip Güney Kıbrıs, son yıllarda silahlanma bütçesini arttırıyor.
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Kaynak: AA

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