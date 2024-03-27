Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege’de fırtına; Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar beklendiğini belirtti.

Güney Ege’de fırtına; Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar beklenirken denizde hava durumunun şöyle olacağı tahmin ediliyor;

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sabah saatlerinde yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyi öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

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Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

Van Gölü: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi. (İLKHA)