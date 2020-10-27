Güney California'da yangınlar nedeniyle 100 binden fazla kişi için tahliye emri

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin California eyaletinin güneyinde kontrol altına alınamayan ve hızla ilerleyen yangınlar nedeniyle 100 binden fazla kişi için tahliye emri verilirken, alevlere müdahale eden iki itfaiyeci de yaralandı.

İtfaiye yetkilileri, Los Angeles kentinin güneyindeki Orange County bölgesinde çıkan yangının 29 kilometrekareden fazla alana yayıldığını ve alevlerin, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı Irvine şehrindeki evlere kadar yaklaştığını belirtti.

Alevlere müdahale eden 26 ve 31 yaşlarındaki iki itfaiyecinin ağır yaralandığını bildiren yetkililer, Güney California'da yangınların etkili olduğu yerlerde 90 binden fazla kişi için tahliye emri verildiğini, Yorba Linda şehrinde yaklaşık 12,2 kilometrekarelik alanda etkili olan yangın nedeniyle de en az 10 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Southern California Edison (SCE) elektrik şirketi, Eyalet Kamu Hizmetleri Komisyonuna sunduğu raporda, yangına elektrikli ekipmanının neden olup olmadığını araştırdığını bildirdi.

Raporda, bir telekomünikasyon hattını destek kablosuna bağlayan bir "bağlama telinin", üstündeki 12 bin voltluk iletken hatta isabet etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



SCE, güvenlik önlemi olarak alevlerin etkili olduğu yerler dahil beş bölgede yaklaşık 38 bin ev ve iş yerinin elektriğini kesti.

Eyaletin kuzey kesimlerinde ise elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas and Electric (PG&E), yangın mevsiminin en şiddetli rüzgarlarından dolayı pazar gecesi 34 bölgede yaklaşık 350 bin abonenin elektriğini kesti. Kesintiden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

PG&E, bazı bölgelerde rüzgar hafifledikçe yaklaşık 100 bin aboneye elektrik verilmeye başlandığını, ekiplerin, onarım yapmak ve güvenli olduğundan emin olmak için hava ve yer incelemeleri yapmasının ardından salı gecesi diğer ev ve binalara da elektriğin geri verileceğini kaydetti.

California'da her yıl eylül ile kasım arası en yoğun orman yangını sezonu olarak biliniyor.



- Trump, California yönetimini yangınlardan dolayı eleştirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında Pennsylvania'daki mitinginde California'daki orman yangınları için destek taleplerine cevap vermeyecekleri yönünde mesaj paylaştı, yangın bölgesine yaptığı ziyarette de eyalet yönetimini yangınlara karşı yeterince önlem almamakla itham etmişti.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) reddettiği yardım talebi sonrasında Başkan Trump, California Valisi Gavin Newsom'un telefon görüşmesindeki açıklamalarından ikna olarak 346 milyon dolarlık afet yardım paketini onaylamıştı.

Eylül ayı boyunca devam eden orman yangınları, ay sonunda 1000 civarında Californialıyı evsiz bırakırken farklı bölgelerde çıkan yangınlarda en az 3 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 8 bin kilometrekarelik ağaçlık alan küle dönmüştü.

California Yangın İdaresine göre, yılın başından bu yana çıkan 8 bin 500 civarındaki orman yangınında 16 bin kilometrekareden fazla alan zarar gördü, en az 31 kişi hayatını kaybetti.