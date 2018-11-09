Güney Amerika'da korkutan uçak kazası!
Latin Amerika ülkesi Guyana'da, Fly Jamaica Hava Yolları'na ait 126 yolcuyu taşıyan Boeing uçağı, başkent Georgetown'da bulunan havalimanında kaza yaptı.09 Kasım 2018 Cuma 14:58
Latin Amerika ülkesi Guyana'da uçak kazası meydana geldi.
Fly Jamaica Hava Yolları'na ait 126 yolcuyu taşıyan Boeing uçağı, Guyana'nın başkenti Georgetown'da bulunan havalimanında kaza yaptı. Kaza sonucu altı kişi yaralandı.
Kazanın, uçağın pistten çıkması sebebiyle meydana geldiği belirtildi.
Uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat tahliye edildi.
YORUM YAZ