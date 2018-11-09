0553 313 94 23
impression

Güney Amerika'da korkutan uçak kazası!

Latin Amerika ülkesi Guyana'da, Fly Jamaica Hava Yolları'na ait 126 yolcuyu taşıyan Boeing uçağı, başkent Georgetown'da bulunan havalimanında kaza yaptı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:58
Güney Amerika'da korkutan uçak kazası!

Latin Amerika ülkesi Guyana'da uçak kazası meydana geldi.

Fly Jamaica Hava Yolları'na ait 126 yolcuyu taşıyan Boeing uçağı, Guyana'nın başkenti Georgetown'da bulunan havalimanında kaza yaptı. Kaza sonucu altı kişi yaralandı.

Kazanın, uçağın pistten çıkması sebebiyle meydana geldiği belirtildi.

Uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat tahliye edildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:58
  1. guyana
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye 8 sıra birden yükseldi! Dünyada iki, Avrasya’da birinci olduk
    1. Türkiye 8 sıra birden yükseldi!..
    2. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    3. Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte..
    4. CHP'de kriz büyüyor! 'Arkalarında kim..
    5. Alüminyum felaket!
    6. Umman Dışişleri Bakanından skandal..
    7. İngiltere Başbakanı Theresa May kaza..
    8. Adana'da bir garip olay! Aynı soyadı..
    9. Zonanın ilacı Göksulu Armudu
    10. Kalkınma Putuna Kurban Sunmak!
    11. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın..
    12. Milli tekvandocu Sena Nur Ertürk..
    13. Theresa May'in konvoyuna saldırı
    14. Türkiye’den Nepal’e İslam Kültür Merkezi
    15. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a..
    16. Tuzun 7 faydası daha..
    17. WhatsApp'ta önizleme dönemi başlıyor
    18. Gaspçı terörü! Suriyeli genç kız..
    19. THY'den HAVELSAN hamlesi!
    20. Akar'dan sert çıkış: Arkanızda kim..
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol