Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bir siyaset cinayeti daha işlendi: 1 ay içinde... Maalesef diyerek haberi verdiler

Güney Amerika ülkesi Ekvador'u sarsan eşi benzeri görülmemiş şiddet olayları Pazartesi günü bir siyasi liderin daha hayatına mal oldu. Ülkede yapılacak seçimler öncesinde son bir ayda, biri başkan adayı olmak üzere siyasetle ilgili cinayetlerin sayısı üçe yükseldi.

Ülkede son olarak eski cumhurbaşkanı Rafael Correa’nın lideri olduğu Revolución Ciudadana partisinin yerel yöneticilerinden biri olan Pedro Briones, vurularak öldürüldü.

Sözkonusu siyasi cinayet ülkenin kuzeydoğusundaki Esmeraldas bölgesinde işlendi. Henüz olaya ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Ülkede geçen hafta da cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Fernando Villavicencio düzenlediği bir mitingin ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Villavicencio, özellikle ülkedeki suç örgütleri ve yolsuzluklar konusunda sert söylemlere sahip bir lider olarak tanınıyordu.

Ekvador’da 26 Temmuz’da da ülkenin en büyük üçüncü şehri olan Manta’nın belediye başkanı Agustin Intriago öldürülmüştü. Intriago, Mayıs ayında yeniden belediye başkanlığı görevine seçilmişti.

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Ekvador’da son üç yılda yaşanan şiddet olaylarında binlerce kişi hayatını kaybetti. Ülkenin son yıllarda önemli bir uyuşturucu kaçakçılığı merkezine dönüşmesi ve kartel destekli yerel çetelerin sokakların, hapishanelerin ve uyuşturucu yollarının kontrolü için savaşması ülkeyi ciddi bir şiddet sarmalının içerisine soktu.

Son olarak öldürülen siyasetçinin mensubu olduğu partinin cumhurbaşkanı adayı Luisa Gonzalez, Villavicencio’nun öldürülmesinin ardından kendisinin de güvenlik önlemlerini arttırdığını ancak Hristiyan bir kadın olarak çelik yelek giymeyi reddettiğini söyledi. Gonzalez “Ben Tanrı’ya inanan biriyim ve o bizleri korur” dedi.

voaturkce'e göre: Gonzalez kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkedeki suçlara karşı sert bir tutum takınacağını, emniyet güçleri içerisinde bir temizlik yapacağını ve güvenliğin sağlanması için gerekli yatırımları yapacağını dile getiriyor.

Gonzalez mevcut yönetimi eleştirerek, suç örgütlerinin özellikle hapishaneleri kendilerine yeni eleman kazanma ve adeta eğitim alanına çevirdikleri iddiasında bulunuyor.

Ülkedeki hapishanelerde 2021 yılından bu yana çıkan olaylarda, en az 400 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Cumartesi günü yetkililer ülkenin en güçlü çetelerinden biri olan Los Choneros'un liderini maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakletti. Villavicencio, Meksika'nın Sinaloa karteliyle bağlantılı olan bu grubu ve lideri "Fito" lakaplı Adolfo Macías'ı, uğradığı suikasttan günler önce kendisini ve kampanya ekibini tehdit etmekle suçlamıştı.

Çete lideri, liman kenti Guayaquil'de aynı büyük gözaltı tesisleri kompleksindeki daha hafif güvenlikli bir hapishaneden maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildi. Nakil işlemi, yaklaşık 4 bin asker ve polisin Macías'ın tutulduğu hapishaneye baskın düzenleyerek silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirmesinin ardından gerçekleşti.

Pazartesi günü hapishanedeki diğer mahkumlar Macías’ın başka bir yere transfer edilmesini protesto ederek şarkılar söyledi. Hapishane binalarının bulunduğu bölgedeki yola gelen çok sayıda motorsikletli kişi de eylem yaptı ve yola da “Fito’nun barış içinde geri gelmesini istiyoruz” yazdı.

Ülkede Villavicencio’nun öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya Amerikan Federal Araştırma Bürosu FBI da destek veriyor.

Ekvador’da yasal verilere göre bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 568 kişi çeşitli olaylarda öldürüldü.