Güney Amerika Rallisi'nde kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güney Amerika’nın en dikkat çeken motor sporları organizasyonlarından biri olan rallide korku dolu anlar yaşandı. Arjantin’in Cordoba kentinde gerçekleştirilen yarışta, bir aracın takla atarak seyircilerin bulunduğu alana savrulması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Mina Clavero bölgesinde yer alan Giulio Cesare etabında meydana geldi. Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez’in içinde bulunduğu yarış aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, etap çevresinde yarışı takip eden seyircilerin arasına daldı.

Mina Clavero bölgesindeki Giulio Cesare etabında Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez'in kullandığı araç, takla atarak seyircilerin arasına savruldu.

Kazada, seyircilerden 25 yaşındaki 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil müdahale ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından final etabı iptal edilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Güney Amerika'nın ralli zirvesi: CODASUR şampiyonası

Güney Amerika Otomobil Sporları Konfederasyonu (CODASUR) tarafından FIA çatısı altında düzenlenen ralli şampiyonası, kıtanın en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor.

Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Bolivya'dan önde gelen pilotların katıldığı şampiyona, Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak nitelendiriliyor.

Rallinin önemli merkezlerinden biri olan Arjantin'in Cordoba eyaleti ise bu sporun en yoğun ilgi gördüğü bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bölge, dünya ralli tarihinde seyirci rekorlarının kırıldığı etaplara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.