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Güney Afrika’ya Vanlı Cumhurbaşkanı adayı

Vanlı Mehmet Vefa Dağ, Güney Afrika’da 8 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:39
Güney Afrika’ya Vanlı Cumhurbaşkanı adayı

Vanlı Mehmet Vefa Dağ, Güney Afrika’da 8 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu.


Aslen Vanlı olan ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra 2001 yılında evlenmek için Güney Afrika’ya giden Mehmet Vefa Dağ, 2009 yılında politikaya atıldı. Afrika Ulusal Demokratik Hareketi kurucusu olan Dağ, kurduğu partinin belli bir kesime hitap ettiğini söyleyerek, 8 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Güney Afrika Cumhurbaşkanlığına aday ilk Türk olduğunu kaydetti.


100 bin kişinin katılacağı bir mitingle seçim çalışmalarına başlayacak olan Dağ, “8 bin parti üyemiz var. Seçimlere yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ülke genelindeki 9 eyalette başkan adaylığımız var. Ben de ülkenin Cumhurbaşkanlığı için yarışmaktayım. Partimizin amblemi ampul olarak belirledik. Işıklandırma anlamına gelen parti simgemizle birlikte hedefimiz Afrika’nın siyah rengini yepyeni bir iklimle buluşturmaktır. 8 Mayıs seçimleri için 23 Mart günü Cape Town’da 20 bin kişinin katılacağı bir miting düzenleyeceğiz. Ülkede en çok konuşulan dil Afrikaans. Buraya geldiğimde ilk işim bu dili öğrenmek oldu. Türk asıllı olmama rağmen halk beni kendilerinden biri olarak görüyor. Güney Afrika’da sosyal revizyon alanında projelerimiz var. Yerel otomobil üretiminden tutun hızlı tren çalışmalarına kadar birçok alanda vatandaşa hizmet vereceğiz. Her şehre üniversite, hastane açacağız. Afrika’nın en büyük havalimanını inşa edeceğiz. Öte yandan ülkeyi Afrika’nın tekstil üretim merkezi haline dönüştürmeyi planlıyorum” dedi.


1973 yılında Van merkezde dünyaya gelen Dağ, babasının memur olması nedeniyle ilk ve ortaokulu Saray ilçesinde tamamladı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:39
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