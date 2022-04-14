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Dünya Güney Afrika’da sel felaketi: Can kaybı 306'ya yükseldi
Dünya

Güney Afrika’da sel felaketi: Can kaybı 306'ya yükseldi

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 306'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 12:55:00 -
Güney Afrika’da sel felaketi: Can kaybı 306'ya yükseldi

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini vuran sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor. KwaZulu-Natal Kooperatif Yönetim Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 306'ya yükseldi.

Son 60 yılın en kötüsü olduğu ifade edilen sel nedeniyle en az 248 okulda büyük hasar meydana geldi. Liman kenti Durban ve çevresinde etkili olan selin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, bazı bölgelerde elektrik, su ve çöp toplama gibi hizmetlerin yeniden başlatıldığı belirtildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, dün köprülerin, işyerlerinin, evlerin ve yolların yıkıldığı bölgeyi ziyaret etmiş, halka yardım sözü vermişti. Meteoroloji servisi ise afet bölgesi ilan edilen KwaZulu-Natal için cuma gününden itibaren daha şiddetli yağış beklendiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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