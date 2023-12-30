  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Çakar'ın Süper Kupa krizi paylaşımı sosyal medyada viral oldu

Perinçek ‘onları yönlendirenler var’ diyerek açıkladı! “Almanya'ya giderken Atatürkçü değiller Suud'a gidince Atatürkçü kesildiler"

Almanlar 'Türkiye'nin peşine düştü! Türk savunma sanayisinde bağımsız...

2024'te ekonomiyi bekleyen tehditler! Küresel şoklara hazırlıklı mısınız?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu... İlk sözleri bu oldu

Elektrikli otomobili olanlar ve alacaklar dikkat! Artık Türkiye'de satış yapamayacaklar

Kızılelma'nın seri üretimine başlanıyor... Türk savunma sanayisi 2024'te hız kesmeyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan baş döndüren diplomasi: 72 ülke, 132 görüşme

Suudi Arabistan'da neler yaşandı? İşte tüm detaylar!

Birileri bu işten nemalanma peşinde! Ekrem süper kupa iptalini fırsata çevirdi
Dünya Güney Afrika'da sel: 21 ölü
Dünya

Güney Afrika'da sel: 21 ölü

Yeniakit Publisher
2023-12-30 19:53:00 -
Güney Afrika'da sel: 21 ölü

Güney Afrika'da etkili olan sağanak yağışların yol açtığı selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Güney Afrika'da etkili olan sağanak yağışların yol açtığı selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

KwaZulu-Natal eyaletinin Ladysmith kentinde meydana gelen selde 21 kişi hayatını kaybetti.

Yağışın durması sonrası selin yol açtığı yıkımda kaybolanları arama çalışmaları başlatıldı.

Selden ötürü Bellspruit Nehri'nde meydana gelen su taşkını, yerleşim yerlerinde büyük yıkıma neden oldu. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23