Güney Afrika'da sel: 21 ölü
Güney Afrika'da etkili olan sağanak yağışların yol açtığı selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Güney Afrika'da etkili olan sağanak yağışların yol açtığı selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.
KwaZulu-Natal eyaletinin Ladysmith kentinde meydana gelen selde 21 kişi hayatını kaybetti.
Yağışın durması sonrası selin yol açtığı yıkımda kaybolanları arama çalışmaları başlatıldı.
Selden ötürü Bellspruit Nehri'nde meydana gelen su taşkını, yerleşim yerlerinde büyük yıkıma neden oldu. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO