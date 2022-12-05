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Dünya Güney Afrika'da nehirde ayin yapan 14 kişi sele kapılarak öldü
Dünya

Güney Afrika'da nehirde ayin yapan 14 kişi sele kapılarak öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Jukskei Nehri’nde ayin yapan kilise üyelerinden 14 kişi, nehrin şiddetli yağış sonrası taşması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:49:00 -
Güney Afrika'da nehirde ayin yapan 14 kişi sele kapılarak öldü

Johannesburg Acil Durum servislerinden yapılan açıklamaya göre, Johannesburg kentinde Jukskei Nehri şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Taşma sonucu nehirde dini ayin yapan 30 kilise üyesinden 14'ü yaşamını yitirdi.

Selde kaybolan 16 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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