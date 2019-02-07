Güney Afrika'da madende gaz patlaması: 5 kişi öldü, 20 kişi mahsur kaldı Güney Afrika’da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişininse mahsur kaldığı bildirildi.

Güney Afrika’da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde kullanılmayan kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi. Olayda 20 kişi mahsur kalırken, 5 kişi de hayatını kaybetti. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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