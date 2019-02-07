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Güney Afrika'da madende gaz patlaması: 5 kişi öldü, 20 kişi mahsur kaldı

Güney Afrika’da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişininse mahsur kaldığı bildirildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:56
Güney Afrika'da madende gaz patlaması: 5 kişi öldü, 20 kişi mahsur kaldı

Güney Afrika’da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde kullanılmayan kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi.

Olayda 20 kişi mahsur kalırken, 5 kişi de hayatını kaybetti. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:56
  1. maden ocağı
  2. gaz patlaması
  3. Güney Afrika

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