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Aktüel

Güney Afrika'da İngiliz sömürgeci Rhodes'in heykeline saldırı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:46:24 -
Güney Afrika'da İngiliz sömürgeci Rhodes'in heykeline saldırı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kimliği belirsiz kişiler, 19. yüzyılda sömürge faaliyetlerinde bulunan İngiliz asıllı Cecil Rhodes'in heykeline saldırdı.

Cape Town'da saldırıya uğrayan Rhodes'in heykelinin baş kısmının kırıldığı ve burun kısmının da tahrip edildiği belirlendi.

Güney Afrika Ulusal Parklar sözcüsü Lauren Clayton, Rhodes'in heykelinin başının devriye gezen görevliler tarafından bulunduğunu açıkladı.

Clayton, "Heykelin kaç kere saldırıya uğradığını bilmiyorum ancak bu saldırı ilk değil." dedi.

Heykele yapılan saldırı sonrası soruşturma başlatıldı.

Cape Town'da bulunan heykel, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd ölümü sonrası saldırıya uğrayan son heykel oldu.

Ülkede maden işi yaparak zenginleşen ve yerlilere karşı ırkçı adımlarıyla bilinen İngiliz asıllı Güney Afrikalı siyasetçi ve iş adamı Rhodes, Güney Afrikalıların emeğini sömürerek elmas tüccarı oldu.

Modern Güney Afrika'nın kurucusu olarak da bilinen Rhodes, kurduğu İngiliz Güney Afrika Şirketi üzerinden bugünkü Zimbabve, Zambiya ve Bostvana gibi ülkelerde bulunan yerli halk üzerinde de baskı oluşturmakla suçlanıyor.


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