  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güney Afrika'da gazilerin rehin aldığı bakanlar kurtarıldı
Dünya

Güney Afrika'da gazilerin rehin aldığı bakanlar kurtarıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş gazileri tarafından rehin alınan iki bakan, polisin operasyonuyla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 02:59:00 -
Güney Afrika'da gazilerin rehin aldığı bakanlar kurtarıldı

Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, apartheid döneminde sürgünde savaştıkları için maddi yardım talep eden Kurtuluş Mücadelesi Savaşı Gazileri (LSWV) ile başkent Pretorya'daki bir otelde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Bakanlar Modise ile Gungubele, talepleri karşılanmayan gaziler tarafından toplantı salonunda rehin alındı.

Polis sözcüsü Brigidier Vish Naidoo, yaptığı açıklamada, gaziler tarafından yaklaşık üç saat rehin tutulan bakanların otele düzenlenen başarılı operasyonla kurtarıldığını bildirdi.

Açıklamada, Modise ile Gungubele'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, en az 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şimdiye kadar 56 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bakan Gungubele de açıklamasında, LSWV üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında gazilerin toplantı salonunun kapılarını kapatarak kendilerini rehin aldığını söyledi.

Gungubele, kendilerini başarılı operasyonla kurtaran emniyet güçlerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi
Eğitim

AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi

2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları başladı. YKS 2. ek yerleştirme başvuruları ne zaman? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları 14-1..
Vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Yükselme ihtimali var
Sağlık

Vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Yükselme ihtimali var

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 Ekim koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709..
Tam bir fiyasko! Almanya'nın dev askeri projesi müzede bitti
Dünya

Tam bir fiyasko! Almanya'nın dev askeri projesi müzede bitti

ABD'li Northrop Grumman firması tarafından geliştirilen RQ-4 Global Hawk’ın bir Avrupalılaştırılmış versiyonu olan Almanya’nın "Euro Hawk İn..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay