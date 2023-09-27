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Dünya Güney Afrika'da elektrik çarpması sonucu 8 kişi öldü
Dünya

Güney Afrika'da elektrik çarpması sonucu 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-09-27 03:53:00 -
Güney Afrika'da elektrik çarpması sonucu 8 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, şiddetli fırtınanın elektrik altyapısında meydana getirdiği hasar sonucunda, 8 kişi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Cape Town Afet Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle elektrik şebekesinin hasar gördüğü, Dritsands bölgesinde 4 yetişkinin ve Philippi bölgesinde 4 çocuğun elektrik çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Günlerdir etkisini gösteren şiddetli fırtına, Cape Town çevresinde sel, su baskınları ve toprak kaymasına yol açıyor.

Cape Town Büyükşehir Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınanın neden olduğu hasarların giderilmesi için kaynak ayırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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