Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı

HARTUM (AA) - Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika’da Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin soyundan gelenlere vatandaşlık verilmeye başlandığını açıkladı.

Büyükelçi Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güney Afrika’daki Müslümanlarla aramızdaki en güçlü köprüyü, tarihi bağı teşkil eden Sultan Abdülaziz'in talimatıyla 1863'te Güney Afrika’daki Müslüman kölelere din eğitimi vermek üzere gönderilen Ebubekir Efendi’nin soyundan gelenlere vatandaşlıkları 20 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla tevdi edildi." ifadesini kullandı.

"Hayatının sonuna kadar orada yaşayan din alimi Ebu Bekir Efendinin soyundan gelen ve halen 'Effendi' soyadını taşıyan soydaşlarımızla bağımızı resmen yeniden kurduk. Bugün, ilk grup soydaşımız Büyükelçiliğimize gelerek kendilerine tevdi edilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve Pasaport başvurusunda bulundular." diyen Büyükelçi Çomoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıllık kopmuş bağın fiilen ve hukuken yeniden kurulmasına aracılık ve şahitlik ettiğimiz için onurluyuz, kıvançlıyız. Ümit ediyoruz ki gerçekten esasen her alanda hissettiğimiz Ebubekir Efendinin güçlü tarihi mirasından kaynaklanan Güney Afrikalılar üzerindeki bu sıcaklık artarak devam edecektir. Bugün artık Ümit Burnu’nda dünyanın bir ucunda gerçekten soydaşlarımız olan Türk ve Güney Afrika vatandaşı kardeşlerimizle birlikte büyük bir aile olduk. Hayırlı uğurlu olsun."

-Ebubekir Efendi Kimdir?

Sultan Abdülaziz Han döneminde Ümit Burnu’na İslami ilimleri öğretmek, Müslümanlar arasındaki dini ve içtimai ihtilafları çözmek maksadıyla gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi, 1863'te Cape Town'a gitti ve yaklaşık 17 yıl Güney Afrika'da görev yaptı. Ebubekir Efendi, Cape Town’a varışının 15'inci gününde bir okul açtı. 20 gün içinde 300′den fazla öğrenci topladı. Kur'an-ı Kerim, Arapça, Türkçe öğretti ve dini kitaplar okuttu.

Güney Afrika'da bir taraftan eğitim ile meşgul olan Ebubekir Efendi, diğer taraftan halka daha iyi bir şekilde nüfuz edebilmek için kısa zamanda mahalli dil olan Felemenkçe ve İngilizceyi öğrendi. Birçok önemli dini kitabı 7 ayda, hızla öğrendiği yerel dile çevirdi. Müslümanlar arasında doğru bir İslami anlayışın yayılması için yıllarca mücadele veren Ebubekir Efendi, 29 Ağustos 1880'de arkasında pek çok cami ve okulun yanı sıra, kültürel miras bırakarak Cape Town'da hayatını kaybetti.









