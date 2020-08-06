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Aktüel

Güney Afrika ülkeleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde barışı yeniden tesis etmek için toplandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 21:17:15 -
Güney Afrika ülkeleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde barışı yeniden tesis etmek için toplandı

ANKARA (AA) - Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) yetkilileri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) barışı ve güvenliği yeniden tesis etmenin yollarını görüşmek üzere bir araya geldi.

SADC Bakanlar Konseyi Başkanı ve Tanzanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Palamagamba Kabudi, basına yaptığı açıklamada, SADC üye ülkelerinin dışişleri bakanları seviyesinde telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kabudi, KDC’nde barış ve güvenliğin yeniden sağlanması için bir araya geldiklerini ve KDC'nin kalkınma faaliyetlerine odaklanmasına olanak tanıyacak kararların görüşüldüğünü belirtti.

Toplantıya Tanzanya, DRC, Malavi, Zimbabve, Güney Afrika ve Zambiya olmak üzere altı SADC üye ülkesi katıldı.

- Ülkede 20 yıldır çatışmalar sürüyor

KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

BM verilerine göre, son 8 ay içerisinde, KDC’de yaklaşık 1300 sivilin öldürüldüğünü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde halan sürmekte olan çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivilin yerlerinden edildiğini belirtilmişti.


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