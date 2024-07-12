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Dünya Güney Afrika Filistin'le dayanışmaya kararlı! Duruşuyla, yorumu dikkat çekti! Böyle ilan edildi
Dünya

Güney Afrika Filistin'le dayanışmaya kararlı! Duruşuyla, yorumu dikkat çekti! Böyle ilan edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-12 22:26:00 - 2024-07-12 22:34:16
Güney Afrika Filistin'le dayanışmaya kararlı! Duruşuyla, yorumu dikkat çekti! Böyle ilan edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yeni Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ülkenin ulusal birlik hükümeti döneminde de Filistin halkıyla dayanışmaya devam edeceğini söyledi. Yorumu taktir topladı!

Güney Afrika Cumhuriyeti'da Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC), 29 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından kurulan ulusal birlik hükümetinin Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Lamola, yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen sempozyumda, Güney Afrika'nın yeni dönem dış politika önceliklerini ele aldı.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ da hazır bulundu.

Lamola, burada yaptığı konuşmada, G20 ve BRICS üyesi olan Güney Afrika'nın dış politikada çok kutuplu bir dünya düzenini temel aldığını belirtti.

"Güney Afrika için Filistin meselesi bir dış politika önceliği"

Güney Afrika olarak, bölgede, kıtada ve dünya genelinde barış ile huzuru sağlayıp, zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmeyi şiar edindiklerini kaydeden Lamola, "İşgale, zulme, insan hakları ihlallerine, adaletsizliğe direnenlerle dayanışma içinde çalışma çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.
Lamola, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açan Güney Afrika için Filistin meselesinin bir dış politika önceliği olduğunu ifade ederek, "Filistinlilerin haklarını korumak ve uluslararası hukukun herkes için adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak için küresel kurumlarla birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Güney Afrika'nın İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını UAD'nin yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) de taşıdığına dikkati çeken Lamola, "Filistin halkına yönelik tüm apartheid ve soykırım eylemlerini sona erdirmek için gücümüz dahilindeki her şeyi yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.
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