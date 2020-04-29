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Güney Afrika Cumhuriyeti'ne TSK uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri gönderilecek

2020-04-29 21:52:36 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'ne TSK uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri gönderilecek

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi uçakla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı kaydedildi.

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