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Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 106 bini geçti

Son 24 saatte 4 bin 518 kişide koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 19:27:56 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 106 bini geçti
ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 106 bin 108'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 518 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 382 bin 772 test yapıldı.

Bu testlerden 106 bin 108'i pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 55 bin 45'i iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 102 oldu.

En fazla vaka Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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