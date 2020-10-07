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Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı artıyor
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saat içinde 1027 kişiye daha koronavirüs tanısı koyulmasıyla vaka sayısı 683 bin 242'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 03:07:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 87 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 103 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1027 artışla 683 bin 242'ye ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 294 bin 931 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 616 bin 857'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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