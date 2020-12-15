  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 866 bini geçti
Sağlık

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 866 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 866 bin 127'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:54:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 866 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 866 bin 127'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 451'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 163 artışla 866 bin 127'ye ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 884 bin 227 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 762 bin 746'sı iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bine yaklaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbulluları sevindirecek, İmamoğlu'nu ise üzecek haber geldi
Gündem

İstanbulluları sevindirecek, İmamoğlu'nu ise üzecek haber geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile r..
'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!
Gündem

'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Belediye Meclisi'nde AK Partililere yönelik, "Fazla konuşuyorsun, zabıtaya at..
Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum
Gündem

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Bekliyorum

Kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan bir kez daha vatandaşa TL çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızdan birikimler..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay