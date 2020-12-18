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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 892 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 892 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:07:20 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 892 bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 892 bin 813'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 184 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 11'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 126 artışla 892 bin 813'e ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 780 bin 313'ü iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 443 bini geçti.

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