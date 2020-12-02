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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 796 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 796 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:21:08 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 796 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 796 bin 472'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 709'a çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 173 artışla 796 bin 472'ye ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 734 bin 305'i iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bine yaklaştı.

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