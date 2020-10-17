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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 01:03:49 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 19 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 700 bin 203'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 370 olduğu ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 19 artışla 700 bin 203'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 505 bin 533 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 629 bin 260'ı iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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