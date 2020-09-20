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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 659 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 659 bini geçti

Son 24 saatte 2 bin 29 kişide virüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 01:57:30 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 659 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 29 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 659 bin 656'e yükseldi.


Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 83 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 15 bin 940'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 659 bin 656'e çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 24 bin 659 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 589 bin 434'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.



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