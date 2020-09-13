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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 648 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 648 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 01:01:45 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 648 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1816 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 648 bin 214'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 15 bin 427'ye çıktı.

Yeni vaka sayısının 1816 olduğu ülkede, toplam vaka 648 bin 214'e ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 863 bin 453 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 576 bin 423'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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