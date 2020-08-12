  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 566 bini geçti

Son 24 saatte 2 bin 511 kişide koronavirüs tespit edildi, 130 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-12 03:08:16 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 566 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 2 bin 511 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 566 bin 109'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 10 bin 751'e çıktı. Vaka sayısı 566 bin 109'a ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 278 bin 977 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 404 bin 568'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz
Gündem

Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz

Rusya'nın koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kısa bir sürede bir aşının uygulama..
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması
Ekonomi

Dünya Bankasından Türkiye açıklaması

Dünya Bankası, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını diğer ülkelere kıyasla daha hızlı kontrol altına aldığını belirtti. ..
Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi
Eğitim

Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı son..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı